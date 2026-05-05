Подробности обстрела рассказали в ГСЧС. Новые подробности сообщил также глава местной администрации Вячеслав Чаус.

Что известно об атаке на Черниговскую область?

Отмечается, что в одном из населенных пунктов Городнянской общины из-за ударов по частному сектору вспыхнул жилой дом. При этом пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения. Их госпитализировали в больницу.

Также повреждено сельхозпредприятие – здания хозяйства, легковой автомобиль и трактор. Вечером в результате попадания FPV-дронов были повреждены грузовик и жилой дом.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар: смотрите фото ГСЧС

Кроме того, произошло попадание по территории лесничества – спасателям удалось ликвидировать возгорание. Загорелось и административное здание. Пострадал 58-летний гражданский мужчина. Он находится в больнице.

В Корюковском, Нежинском и Новгород-Северском районах в результате атак с использованием дронов горела сухая трава,

– добавил Чаус.



Последствия вражеского обстрела / Фото полиции

Какая в целом ситуация на Черниговщине?

Граница Черниговской области с Россией (Брянская область) имеет протяженность около 199 километров и является одним из самых напряженных участков из-за постоянных обстрелов и активности ДРГ. Вдоль границы усиливают оборону – обустраивают минные поля, противотанковые рвы, а часть жителей прифронтовых общин эвакуируют из-за опасности.

К слову, в Семеновке, что как раз недалеко от границы, российские дроны почти постоянно атакуют гражданских. Там 12-летний мальчик Анатолий Прохоренко самостоятельно обезвредил FPV-дрон, который направлялся в сторону его младших братьев и сестер.

Недавно под прицелом врага оказались здание горсовета в Прилуках а также налоговая в Новгороде-Северском. А во время массированного удара в ночь на 25 апреля погибли два человека.

Где еще фиксировали последствия ударов оккупантов в последнее время?

В Броварском и Вышгородском районах Киевской области зафиксированы разрушения, известно о 3 пострадавших. Той же ночью Россия нанесла комбинированный удар по Полтавщине ракетами и дронами. Есть попадание в Полтавском районе, повреждено промышленное предприятие и железную дорогу, часть жителей осталась без газа. Погибли 4 человека, еще 31 – ранены.

В Харькове российские дроны атаковали Холодногорский и Основянский районы, продолжается оценка последствий. Также в Днепре в результате ночного удара ранен 62-летний мужчина, он в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома и предприятие.

2 мая Россия атаковала Киевскую область дронами, использовав также большое количество беспилотников-имитаторов "Пародия", чтобы отвлекать украинскую ПВО. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в разговоре с 24 Каналом, что это может свидетельствовать об изменении тактики ударов.

По словам Владимира Зеленского, за последнюю неделю Россия значительно нарастила интенсивность ударов, применив около 1600 дронов, 1100 управляемых авиабомб и несколько ракет.