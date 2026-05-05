Подробиці обстрілу розповіли в ДСНС. Нові деталі надав також очільник місцевої ОВА В'ячеслав Чаус.

Дивіться також Росія атакувала Черкащину балістикою: як відпрацювали сили ППО

Що відомо про атаку на Чернігівську область?

Зазначається, що в одному з населених пунктів Городнянської громади через удари по приватному сектору спалахнув житловий будинок.

При цьому постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.

Також пошкоджене сільгосппідприємство – приміщення господарства, легковик і трактор. Увечері також через влучання FPV-дронів пошкоджені вантажівка та оселя.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу: дивіться фото ДСНС

Окрім того, в іншому селі сталося влучання по території лісництва – рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння. Загорілася й адмінбудівля. Поранень зазнав 58-річний цивільний чоловік. Він у лікарні.

У Корюківському, Ніжинському і Новгород-Сіверському районах унаслідок дронових атак горіла суха трава,

– додав Чаус.



Наслідки ворожого обстрілу / Фото поліції

Яка загалом ситуація на Чернігівщині?

Кордон Чернігівської області з Росією (Брянська область) має протяжність близько 199 кілометрів і є однією з найнапруженіших ділянок через постійні обстріли та активність ДРГ. Уздовж кордону посилюють оборону – облаштовують мінні поля, протитанкові рови, а частину мешканців прифронтових громад евакуюють через небезпеку.

До слова, у Семенівці, що якраз неподалік кордону, російські дрони майже постійно атакують цивільних. Там 12-річний хлопчик Анатолій Прохоренко самостійно знешкодив FPV-дрон, який прямував у бік його молодших братів і сестер.

Нещодавно під прицілом ворога опинилися будівля міськради у Прилуках а також податкова у Новгороді-Сіверському. А під час масованого удару в ніч на 25 квітня загинули двоє людей.

Де ще фіксували наслідки ударів окупантів останнім часом?

У Броварському та Вишгородському районах Київщини зафіксовано руйнування, відомо про 3 постраждалих. Тієї ж ночі Росія завдала комбінованого удару по Полтавщині ракетами та дронами. Є влучання в Полтавському районі, пошкоджено промислове підприємство та залізницю, частина мешканців залишилася без газу. Загинули 4 людини, ще 31 – поранена.

У Харкові російські дрони атакували Холодногірський і Основ'янський райони, триває оцінка наслідків. Також у Дніпрі внаслідок нічного удару поранено 62-річного чоловіка, він у важкому стані. Пошкоджено житлові будинки та підприємство.

2 травня Росія атакувала Київщину дронами, використавши також велику кількість безпілотників-імітаторів "Пародія", щоб відволікати українську ППО. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив у розмові з 24 Каналом, що це може свідчити про зміну тактики ударів.

За словами Володимира Зеленського, за останній тиждень Росія значно наростила інтенсивність ударів, застосувавши близько 1600 дронів, 1100 керованих авіабомб і кілька ракет.