Журналісти Суспільного розповіли історію семикласника й поспілкувалися з його родиною.

Як хлопець знешкодив російський дрон?

Анатолій того дня грався на подвір'ї, коли побачив ворожий БпЛА, який летів на його менших братів і сестер.

"Тільки присів, дивлюсь – він наверх. Кажу: "Все, 15 секунд, і рву!". Вибігає мій племінник і кричить: "Рви!". Я рву й бачу, що він пішов розганятися вгору", – поділився він спогадами.

Хлопець розповів, що помітив, як дрон втрачає керування, і в критичний момент прийняв рішення його зупинити, після чого апарат упав приблизно за 100 – 150 метрів у кущі.

Семикласник розповів, як знешкодив ворожий дрон: дивіться фото Суспільного

Анатолія навичкам роботи з оптоволокном раніше навчили знайомі військові, і саме ці знання допомогли в ситуації. За його словами, тоді він діяв інстинктивно, адже поруч були його брати та сестри, за яких він хвилювався найбільше.

Хлопець зізнається, що вперше зіткнувся з подібною ситуацією і відчував страх, однак згодом емоції змінилися.

Я вже майже нічого не боюсь. Так, страх "Шахеда" ще є. Але, поживши в Семенівці, коли воно літало над головою, то не страшно,

– зізнався Анатолій.

Батько хлопця, Володимир Полторацький, відзначає його витримку та самоконтроль у складній ситуації, називаючи сина надійною підтримкою для родини. При цьому він зізнався, що хлопець "страху нагнав усім: і матері, й батьку".

Водночас фахівці з підготовки операторів БпЛА зауважують, що такі дії є вкрай ризикованими, оскільки дрони часто працюють у зв'язці з іншими спостережними апаратами, а втручання в їх роботу може зробити людину пріоритетною ціллю.

Зверніть увагу! Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов розповів 24 Каналу, що звичайні FPV-дрони можна глушити засобами радіоелектронної боротьби, однак проти дронів на оптоволокні такі методи неефективні, адже вони керуються через кабель. Крім того, оператори можуть перебувати на безпечнішій відстані й не потребують підніматися на висоту.

Нині родина Анатолія переїхала до Чернігова через безпекову ситуацію та планує оформити статус внутрішньо переміщених осіб. Хлопець навчається у 7 класі, допомагає батькові з технікою та цікавиться механікою. Після пережитого він каже, що хотів би пов'язати майбутнє з військовою справою та роботою з дронами.

Цікаво, що в них всередині. З чого вони зроблені і як їх знешкоджувати,

– поділився хлопець.

Обстріли Чернігівщини: що відомо про влучання?

У Чернігівській області 25 квітня внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Обстріли пошкодили житлові будинки, лікарню та господарські споруди.

Раніше, 7 квітня, російські війська вдарили по будівлі податкової інспекції у Новгороді-Сіверському, а також атакували Прилуки, де зазнала пошкоджень будівля міської ради.