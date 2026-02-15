Из-за аварии часть Одессы и Черноморска осталась без света

В Одессе и Черноморске 15 февраля часть жителей осталась без электроэнергии. Причиной этого стала аварийная ситуация на энергетическом объекте.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Какова ситуация со светом в Одессе и Черноморске?

Олег Кипер отметил, что, по сообщению ДТЭК Одесские электросети, авария произошла ночью 14 февраля произошла на оборудовании одной из энергетических компаний.

Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности в городе Черноморск и частично в Одессе,

– подчеркнул глава ОВА.

Чиновник рассказал, что специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью.

"До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов. Подача воды в город Черноморск будет осуществляться по графикам. В Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города организован подвоз воды", – сказал Кипер.

Обратите внимание! Локации в Одессе, где стоят машины с технической водой – по ссылке.

Кроме того, начальник Одесской ОВА отметил, что для помощи людям в области работают 570 Пунктов несокрушимости. За сутки ими воспользовались почти 4 тысячи жителей региона.

