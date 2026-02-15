Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Яка ситуація зі світлом в Одесі та Чорноморськом?
Олег Кіпер зауважив, що, за повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, аварія сталася вночі 14 лютого сталася на обладнанні однієї з енергетичних компаній.
Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі об'єкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі,
– наголосив очільник ОВА.
Посадовець розповів, що фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину.
"До стабілізації ситуації об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів. Подача води у місто Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста організовано підвіз води", – сказав Кіпер.
Зверніть увагу! Локації в Одесі, де стоять машини з технічною водою – за посиланням.
Крім того, начальник Одеської ОВА наголосив, що для допомоги людям в області працюють 570 Пунктів незламності. За добу ними скористалися майже 4 тисячі жителів регіону.
Що відомо про нічну атаку на Одесу та область 15 лютого?
В Одесі 15 лютого внаслідок ворожої атаки безпілотниками пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Постраждалих у місті, на щастя, не було.
Також Росія атакувала дронами залізницю в Одеській області, пошкодивши будівлі на території депо. Унаслідок удару виникла пожежа, яке оперативно ліквідували рятувальники.
Нагадаємо, що в Одеській області не всюди діють графіки погодинних відключень. Частково в Одеському районі та деяких районних центрах Одещини досі тривають екстрені відключення.