Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Що відомо про наслідки атаки по Одесі 15 лютого?

Сергій Лисак зазначив, що ворог під час атаки по Одесі вночі 15 лютого цілив по інфраструктурі.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила,

– написав посадовець.

Лисак також наголосив, що в одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували всі наслідки.

Які наслідки російської атаки по Одесі 15 лютого / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

В компанії "Інфоксводоканал" додали, що через аварійне знеструмлення об'єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів (ж/м "Слобідка", Пересип).

"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується. Орієнтовний термін відновлення – протягом дня 15.02.2026", – йдеться в повідомленні.

Куди ще гатив ворог по Одещині?

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури.

В Одеському районі пошкоджено адміністративні обʼєкти залізничної станції. Також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі ліквідовані,

– зауважив Кіпер.

В Одеському районі були пожежі через російську атаку / Фото ДСНС Одещини

Окрім цього, посадовець зазначив, що внаслідок атаки сталося загоряння даху закинутої одноповерхової будівлі. Пожежу оперативно ліквідовано.

"На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила", – сказав глава Одеської ОВА.

Росія не припиняє атакувати Одещину