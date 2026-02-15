Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Какова ситуация со светом в Одессе и Черноморске?
Олег Кипер отметил, что, по сообщению ДТЭК Одесские электросети, авария произошла ночью 14 февраля произошла на оборудовании одной из энергетических компаний.
Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности в городе Черноморск и частично в Одессе,
– подчеркнул глава ОВА.
Чиновник рассказал, что специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью.
"До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов. Подача воды в город Черноморск будет осуществляться по графикам. В Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города организован подвоз воды", – сказал Кипер.
Обратите внимание! Локации в Одессе, где стоят машины с технической водой – по ссылке.
Кроме того, начальник Одесской ОВА отметил, что для помощи людям в области работают 570 Пунктов несокрушимости. За сутки ими воспользовались почти 4 тысячи жителей региона.
Что известно о ночной атаке на Одессу и область 15 февраля?
В Одессе 15 февраля в результате вражеской атаки беспилотниками повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Пострадавших в городе, к счастью, не было.
Также Россия атаковала дронами железную дорогу в Одесской области, повредив здания на территории депо. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Напомним, что в Одесской области не везде действуют графики почасовых отключений. Частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области до сих пор продолжаются экстренные отключения.