Выбранный срок содержания под стражей – 60 дней. Этот период должен быть проведен в следственном изоляторе. Однако можно внести залог и выйти на свободу с определенными ограничениями.

Накануне ВАКС заочно арестовал Галантерника по делу о хищении Одессы

Детальнее о решении суда

ВАКС установил размер залога в – 24 970 000 гривен. Ранее суд принимал аналогичное решение по Брындаку. Однако тогда сумма залога была около 40 миллионов. Эти деньги чиновник так и не внес.

Какие обязательства будут, если выйдет под залог:

должен приезжать по первому требованию к детективам НАБУ;

не может покидать Одессу, если не разрешат детективы, прокурор или суд;

вынужден сообщать об изменении своего места жительства;

запрещено общаться со свидетелями и другими подозреваемыми; воздерживаться от посещения помещений, используемых прокуратурой;

сдать на хранение свои загранпаспорта.

Главное об этом расследовании

Брындак и 15 других лиц подозреваются в масштабном хищении земли Одессы. Оно могло нанести государству ущерб в размере 689 миллионов гривен. Речь идет о завладении 6 земельными участками, на которых возвели или до сих пор возводят многоэтажки. Первые 5 подозрений по делу 6 октября подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также в деле фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов, бывший прокурор области Олег Жученко, местный олигарх Владимир Галантерник и многие другие. Когда доходит до избрания меры пресечения, каждого из фигурантов этого дела отпускают под залог.

Более подробный разбор – Почему Труханов не получится сухим из воды: смотрите видео