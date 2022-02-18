Готовы дать отпор врагу: как спецназовцы НГУ тренировались в Одесской области – атмосферные фото

На полигонах воинских частей Одесской области состоялись тренировки спецназа Нацгвардии Украины. Бойцы оттачивали навыки стрельбы.

Военные учения состоялись 16 и 17 февраля. Тренировались бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления Нацгвардии.

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Особенности подготовки

Спецназовцы имели возможность пострелять из гранатометов АГС-17 и СПГ-9 во время учений на полигонах. Такое оружие предназначено для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок, бронированной вражеской техники и тому подобное.

В распоряжении бойцов были и штурмовые винтовки UAR-15 украинского производства. Одесские нацгвардейцы пользуются ими с середины 2020 года.

Постоянная боеготовность

В Нацгвардии отметили, что военные учения являются ежедневным кропотливым трудом с повышенной интенсивностью. Они помогают закалить выносливость, силу и сноровку.

Командир отряда НГУ в Одесской области подчеркнул, что личный состав подразделения находится в постоянной боеготовности. Спецназовцы готовы дать достойный отпор врагу и гарантировать безопасность украинцев.

Тренировка спецназовцев в Одесской области / Фото Нацгвардии

Учения по скандинавской модели

В начале февраля бойцы из 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ прошли учения по скандинавской модели. Нацгвардейцы отрабатывали совместные действия с полицией и спасателями во время массовых беспорядков.



В Одесской области состоялись учения силовиков / Фото Нацгвардии

В условиях, максимально приближенных к реальным, главной задачей силовиков было защитить мирных протестующих. А также – не допустить диверсии или прорыва рядов служащих.

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