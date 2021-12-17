Из Одессы депортирован криминальный авторитет из санкционного списка СНБО

41-летнего гражданина Армении второй раз за 2021 год принудительно депортировали за пределы Украины. 17 декабря правоохранители посадили мужчину на самолет и снова поставили ему в паспорт печать о запрете пребывания на территории нашего государства.

По данным полиции, мужчина возглавлял этническую преступную группировку, которая действовала на территории Одесской области. В мае СНБО внес его в санкционный список как субъект повышенного преступного воздействия.

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Правоохранители говорят, что с момента попадания злоумышленника в список воров в законе до его первой депортации прошло почти два месяца.

Быстро вернулся

41-летнего вора в законе вторично депортировали за пределы Украины / Фото полиции Украины

В июле 2021 года армянина задержали в Одесской области, после чего его принудительно выдворили на родину. Вскоре после этого мужчина снова нелегально попал на территорию Украины и попал в Одессу.

16 декабря криминальный авторитет снова задержан.

17 декабря лидера организованной группировки вторично посадили на самолет в Армению.

Какой именно деятельностью в Одессе занималась банда под руководством иностранца, в полиции не сообщили.

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