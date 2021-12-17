Из Одессы депортирован криминальный авторитет из санкционного списка СНБО
Источник:полиция Украины
41-летнего гражданина Армении второй раз за 2021 год принудительно депортировали за пределы Украины. 17 декабря правоохранители посадили мужчину на самолет и снова поставили ему в паспорт печать о запрете пребывания на территории нашего государства.
По данным полиции, мужчина возглавлял этническую преступную группировку, которая действовала на территории Одесской области. В мае СНБО внес его в санкционный список как субъект повышенного преступного воздействия.
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Правоохранители говорят, что с момента попадания злоумышленника в список воров в законе до его первой депортации прошло почти два месяца.
Быстро вернулся
41-летнего вора в законе вторично депортировали за пределы Украины / Фото полиции Украины
- В июле 2021 года армянина задержали в Одесской области, после чего его принудительно выдворили на родину. Вскоре после этого мужчина снова нелегально попал на территорию Украины и попал в Одессу.
- 16 декабря криминальный авторитет снова задержан.
- 17 декабря лидера организованной группировки вторично посадили на самолет в Армению.
Какой именно деятельностью в Одессе занималась банда под руководством иностранца, в полиции не сообщили.Обратите внимание! В санкционный список СНБО попали 557 "воров в законе" и 111 "уголовных авторитетов". Большинство из них – иностранцы. 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в Украине больше нет "воров в законе".