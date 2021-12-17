За даними поліції, чоловік очолював етнічне злочинне угруповання, яке діє на території Одещини. У травні РНБО внесла його до санкційного списку як суб'єкта підвищенного злочинного впливу.

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Правоохоронці кажуть, що з моменту потрапляння зловмисника до переліку злодіїв у законі до його першої депортації прошло майже два місяці.

Швидко повернувся



41-річного злодія в законі вдруге депортували за межі України / Фото поліції України

У липні 2021 вірменина затримали на Одещині, після чого його примусово видворили на батьківщину. Невдовзі після цього чоловік знову нелегально потрапив на територію України та потрапив до Одеси.

16 грудня кримінального авторитета знову затримали.

17 грудня лидера організованого угруповання вдруге посадили на літак до Вірменії.

Якою саме діяльністю займалася в Одесі банда під керівництвом іноземця, у поліції не повідомили.

Зверніть увагу! У санкційний список РНБО потрапили 557 "злодіїв у законі" та 111 "кримінальних авторитетів". Більшість з них – іноземці. 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов казав, що в Україні більше немає "злодіїв у законі".

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