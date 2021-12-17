За даними поліції, чоловік очолював етнічне злочинне угруповання, яке діє на території Одещини. У травні РНБО внесла його до санкційного списку як суб'єкта підвищенного злочинного впливу.
Дивіться також На Миколаївщині засудили кримінального авторитета зі списку РНБО
Правоохоронці кажуть, що з моменту потрапляння зловмисника до переліку злодіїв у законі до його першої депортації прошло майже два місяці.
Швидко повернувся
41-річного злодія в законі вдруге депортували за межі України / Фото поліції України
- У липні 2021 вірменина затримали на Одещині, після чого його примусово видворили на батьківщину. Невдовзі після цього чоловік знову нелегально потрапив на територію України та потрапив до Одеси.
- 16 грудня кримінального авторитета знову затримали.
- 17 грудня лидера організованого угруповання вдруге посадили на літак до Вірменії.
Якою саме діяльністю займалася в Одесі банда під керівництвом іноземця, у поліції не повідомили.