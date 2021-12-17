По данным полиции, мужчина возглавлял этническую преступную группировку, которая действовала на территории Одесской области. В мае СНБО внес его в санкционный список как субъект повышенного преступного воздействия.

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Правоохранители говорят, что с момента попадания злоумышленника в список воров в законе до его первой депортации прошло почти два месяца.

Быстро вернулся

41-летнего вора в законе вторично депортировали за пределы Украины / Фото полиции Украины

В июле 2021 года армянина задержали в Одесской области, после чего его принудительно выдворили на родину. Вскоре после этого мужчина снова нелегально попал на территорию Украины и попал в Одессу.

16 декабря криминальный авторитет снова задержан.

17 декабря лидера организованной группировки вторично посадили на самолет в Армению.

Какой именно деятельностью в Одессе занималась банда под руководством иностранца, в полиции не сообщили.

Обратите внимание! В санкционный список СНБО попали 557 "воров в законе" и 111 "уголовных авторитетов". Большинство из них – иностранцы. 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в Украине больше нет "воров в законе".

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