По данным полиции, мужчина возглавлял этническую преступную группировку, которая действовала на территории Одесской области. В мае СНБО внес его в санкционный список как субъект повышенного преступного воздействия.

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Правоохранители говорят, что с момента попадания злоумышленника в список воров в законе до его первой депортации прошло почти два месяца.

Быстро вернулся

депортація кримінального авторитета з Одеси

41-летнего вора в законе вторично депортировали за пределы Украины / Фото полиции Украины

  • В июле 2021 года армянина задержали в Одесской области, после чего его принудительно выдворили на родину. Вскоре после этого мужчина снова нелегально попал на территорию Украины и попал в Одессу.
  • 16 декабря криминальный авторитет снова задержан.
  • 17 декабря лидера организованной группировки вторично посадили на самолет в Армению.

Какой именно деятельностью в Одессе занималась банда под руководством иностранца, в полиции не сообщили.

Смотрите видео об освобождении криминального авторитета "Умки":