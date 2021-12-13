Детали дела

Известно, что родом осужденный из России. Однако он уже длительное время проживает на территории Украины.

Ранее СБУ поймала российского криминального авторитета "Рому Попенко"

По данным следствия, "Апти" угрожал потерпевшим, которые дали показания по делу, где он является обвиняемым.

Осужденный есть в перечне лиц, в отношении которых применили ограничительные меры в соответствии с решением СНБО за 14 мая 2021 года о санкциях,

– рассказали в прокуратуре.

Что известно об осужденном

По национальности "Апти" – чеченец.

В 2019 году правоохранители в Николаеве задержали криминального авторитета и его соратников.

"Апти" инкриминировали сразу 5 статей: незаконное завладение транспортным средством, захват заложников, похищение человека, побои и пытки и похищение документов.

Обратите внимание! В общем в санкционный список СНБО попали 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов". Большинство из них – иностранцы. 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в Украине больше нет "воров в законе".

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