Деталі справи
Відомо, що родом засуджений з Росії. Однак він вже тривалий час проживає на території України.
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За даними слідства, "Апті" погрожував потерпілим, які надали покази у справі, де він є обвинуваченим.
Засуджений є у переліку осіб, стосовно яких застосували обмежувальні заходи відповідно до рішення РНБО від 14 травня 2021 року про санкції,
– розповіли у прокуратурі.
Що відомо про засудженого
- За національністю "Апті" – чеченець.
- У 2019 році правоохоронці в Миколаєві затримали кримінального авторитета та його соратників.
- "Апті" інкримінували одразу 5 статей: незаконне заволодіння транспортним засобом, захоплення заручників, викрадення людини, побої і мордування та викрадення документів.
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