Деталі справи

Відомо, що родом засуджений з Росії. Однак він вже тривалий час проживає на території України.

Раніше СБУ спіймала російського кримінального авторитета "Рому Попенка"

За даними слідства, "Апті" погрожував потерпілим, які надали покази у справі, де він є обвинуваченим.

Засуджений є у переліку осіб, стосовно яких застосували обмежувальні заходи відповідно до рішення РНБО від 14 травня 2021 року про санкції,

– розповіли у прокуратурі.

Що відомо про засудженого

За національністю "Апті" – чеченець.

У 2019 році правоохоронці в Миколаєві затримали кримінального авторитета та його соратників.

"Апті" інкримінували одразу 5 статей: незаконне заволодіння транспортним засобом, захоплення заручників, викрадення людини, побої і мордування та викрадення документів.

Зверніть увагу! Загалом у санкційний список РНБО потрапили 557 "злодіїв у законі" та 111 "кримінальних авторитетів". Більшість з них – іноземці. 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов казав, що в Україні більше немає "злодіїв у законі".

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