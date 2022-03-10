Из Одессы начали эвакуацию детей и людей с инвалидностью: щемящие фото
10 марта 2022 , 07:23Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Жители Одессы решили покинуть свой город и эвакуироваться в более безопасные места. Среди людей, которые вынуждены были уехать из родного города, были в частности дети и люди с инвалидностью.
Эвакуироваться одесситами помогали спасатели. Люди выезжали из города по железной дороге.
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Отметим, сейчас ситуация в Одессе стабильная. Русских орков там, к счастью, нет. В оперативном командовании "Юг" также сообщили, что не наблюдают активности российских кораблей в Черном море.
Эвакуация людей из Одессы / Фото ГСЧС
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