Это психологические ходы, – в Одесской ОВА прокомментировали утренние обстрелы города

Вражеские корабли утром 21 марта обстреляли Одессу. Оккупанты пытаются психологически давить на жителей города.

Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Воздушная тревога сработала примерно за пол часа до попаданий.

К теме Оккупанты с моря обстреляли Одессу: повреждены несколько домов

"Это – более демонстративно – психологические ходы российских кораблей", – подчеркнул Братчук.

Что известно об обстреле

Как сообщил представитель Одесской ОГА, пострадавших и жертв в результате обстрелов нет. Примерно в 6:00 снаряды попали в жилые дома на морском побережье.

Оккупанты повредили жилой комплекс и частный дом, некоторые снаряды попали в землю.

Заметим, что утром 21 марта в Одессе заметили 2 корабля в акватории Черного моря.