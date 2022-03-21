Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Повітряна тривога спрацювала приблизно за пів години до влучань.

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"Це – більше демонстративно-психологічні ходи російських кораблів", – наголосив Братчук.

Що відомо про обстріл

Як повідомив речник Одеської ОВА, постраждалих та жертв внаслідок обстрілів немає. Приблизно о 6:00 снаряди влучили у житлові будинки на морському узбережжі.

Окупанти пошкодили житловий комплекс та приватний будинок, деякі снаряди попали в землю.

Зауважимо, що зранку 21 березня в Одесі помітили 2 кораблі в акваторії Чорного моря.

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