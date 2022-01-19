Крещение в Одессе: сотни людей искупались в море днем и ночью – атмосферные фото

На городских пляжах Одессы в полночь 19 января начались массовые купания. Сотни людей решили искупаться на Крещение.

Одесситов не остановила ни зимняя прохлада, ни отсутствие прожекторов для освещения пляжей. Спасатели подсвечивали побережье "Золотого берега" ручными фонарями.

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Купание в Одессе

Ночью на одесском пляже зафиксировали температуру воздуха -5 градусов. Однако в воде искупались не только мужчины, но и много женщин и детей.

Одесситы на Крещение купались в ночном море / Фото "Думская"

Спасатели установили для приверженцев традиций Крещения палатки для переодевания. На берегу мониторили ситуацию бригады скорой и Нацгвардии, подготовили моторные лодки и спецтранспорт.

На берегу дежурили спасатели и медики / Фото "Думская"

Утром январские купания продолжились. Десятки жителей Одессы пришли окунуться в воду на Ланжероне, 16 станции Большого Фонтана и Лузановке.

В Одессе развернули 3 официальных пункта для купания на Крещение / Фото "Думская"

Температура воды в море прогрелась лишь до 4 градусов. Поэтому для всех желающих разложили палатки с горячим чаем, где можно погреться и обратиться за помощью к медикам.

Жители Одессы погрузились в морскую воду на Крещение / Фото "Думская" и 8 news

Рекомендации медиков

Накануне Крещения одесские врачи напомнили горожанам правила купания зимой. Важно их придерживаться, чтобы избежать фатальных последствий.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки перед тем, как окунуться в прорубь. Не рекомендуется залезать в ледяную купель людям с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями.

Крещение в киевском Гидропарке

Самые масштабные празднования 19 января состоялись в Киеве. Сотни киевлян пришли на пляжи возле Днепра, чтобы искупаться.

Особый ажиотаж был в столичном Гидропарке. Всего по Киеву обустроили 15 мест для ныряния в прорубь.

Киевляне присоединились к массовой купели на Иордан / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На всех локациях за безопасностью следили спасатели и врачи скорой помощи. Возле водоема установили кабинки для переодевания. Больше фото с Крещения в Киеве ищите по ссылке.