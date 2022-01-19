Одесситов не остановила ни зимняя прохлада, ни отсутствие прожекторов для освещения пляжей. Спасатели подсвечивали побережье "Золотого берега" ручными фонарями.

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Купание в Одессе

Ночью на одесском пляже зафиксировали температуру воздуха -5 градусов. Однако в воде искупались не только мужчины, но и много женщин и детей.

Одесситы на Крещение купались в ночном море / Фото "Думская"

Спасатели установили для приверженцев традиций Крещения палатки для переодевания. На берегу мониторили ситуацию бригады скорой и Нацгвардии, подготовили моторные лодки и спецтранспорт.

На берегу дежурили спасатели и медики / Фото "Думская"

Утром январские купания продолжились. Десятки жителей Одессы пришли окунуться в воду на Ланжероне, 16 станции Большого Фонтана и Лузановке.

В Одессе развернули 3 официальных пункта для купания на Крещение / Фото "Думская"

Температура воды в море прогрелась лишь до 4 градусов. Поэтому для всех желающих разложили палатки с горячим чаем, где можно погреться и обратиться за помощью к медикам.

Жители Одессы погрузились в морскую воду на Крещение / Фото "Думская" и 8 news

Рекомендации медиков

Накануне Крещения одесские врачи напомнили горожанам правила купания зимой. Важно их придерживаться, чтобы избежать фатальных последствий.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки перед тем, как окунуться в прорубь. Не рекомендуется залезать в ледяную купель людям с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями.

Крещение в киевском Гидропарке

Самые масштабные празднования 19 января состоялись в Киеве. Сотни киевлян пришли на пляжи возле Днепра, чтобы искупаться.

Особый ажиотаж был в столичном Гидропарке. Всего по Киеву обустроили 15 мест для ныряния в прорубь.

Киевляне присоединились к массовой купели на Иордан / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На всех локациях за безопасностью следили спасатели и врачи скорой помощи. Возле водоема установили кабинки для переодевания. Больше фото с Крещения в Киеве ищите по ссылке.