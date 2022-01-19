Одеситів не зупинила ні зимова прохолода, ні відсутність прожекторів для освітлення пляжів. Рятівники підсвічували узбережжя "Золотого берега" ручними ліхтарями.

До теми Водохреще-2022: історія, традиції святкування та найрозповсюдженіші міфи

Купання в Одесі

Вночі на одеському пляжі зафіксували температуру повітря -5 градусів. Однак у воді скупалися не лише чоловіки, а й чимало жінок та дітей.



Одесити на Водохреща купалися в нічному морі / Фото "Думська"

Рятувальники встановили для прихильників традицій Водохреща намети для переодягання. На березі моніторили ситуацію бригади швидкої та Нацгвардії, підготували моторні човни та спецтранспорт.



На березі чергували рятувальники й медики / Фото "Думська"

Зранку січневі купання продовжились. Десятки жителів Одеси прийшли зануритися в воду на Ланжероні, 16 станції Великого Фонтана та Лузанівці.



В Одесі розгорнули 3 офіційні пункти для купання на Водохреща / Фото "Думська"

Температура води в морі прогрілася лише до 4 градусів. Відтак для всіх охочих розклали намети з гарячим чаєм, де можна погрітися та звернутися за допомогою до медиків.

Жителі Одеси занурилися в морську воду на Водохреща / Фото "Думська" і 8 news

Рекомендації медиків

Напередодні Водохреща одеські лікарі нагадали містянам правила купання взимку. Важливо їх дотримуватися, щоб уникнути фатальних наслідків.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої перед тим, як зануритися в ополонку. Не рекомендовано залазити в крижану купіль людям зі серцево-судинними та бронхо-легеневими захворюваннями.

Водохреще у київському Гідропарку

Наймасштабніші святкування 19 січня відбулися в Києві. Сотні киян прийшли на пляжі біля Дніпра, щоб скупатися.

Особливий ажіотаж був у столичному Гідропарку. Загалом по Києву облаштували 15 місць для пірнань в ополонку.



Кияни долучилися до масової купелі на Йордан / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На усіх локаціях за безпекою слідкували рятувальники і лікарі швидкої допомоги. Біля водойми встановили кабінки для переодягання. Більше фото з Водохреща у Києві шукайте за посиланням.