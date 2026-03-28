Массированный налет дронов на Одессу: есть погибший и возросло количество пострадавших, среди них – ребенок
- Россия осуществила массированный удар дронами по Одессе, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть ребенок.
- Атака повредила гражданскую инфраструктуру, в Приморском районе разрушен жилой фонд, произошли пожары, разрушено около 10 авто.
Россия нанесла массированный удар по Одессе, используя ударные беспилотники, в ночь на субботу, 28 марта. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, известно о жертве и пострадавших.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Какие последствия атаки на Одессу?
Чиновник сообщил, что в целом в результате атаки пострадало по меньшей мере 11 человек, среди которых есть один ребенок, им всем оказывают необходимую помощь. Также, к сожалению, в больнице от полученных травм умер один человек.
Всего в городе произошло попадание в крышу здания одного из роддомов, в Приморском районе есть значительные повреждения жилого фонда. В зданиях есть разрушение балконов, повреждения остекления, а также возгорания.
В то же время руководитель МВА Сергей Лысак сообщает о пожаре в жилых домах в частном секторе. По состоянию на 07:00 все возгорания ликвидировали спасатели. Всего повреждено более 10 транспортных средств.
В Хаджибейском районе зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки. Также, согласно обнародованной информации, в Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.
На местах работают все коммунальные службы и спецтехника. Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева в автобусах и палатках, где пострадавшие получают всю необходимую помощь и консультации,
– заверил он.
Коммунальщики убирают последствия атаки / ГВА
Что известно о ночной атаке на Украину?
- Напомним, воздушную тревогу в Одесской области в разных районах начали объявлять ближе к 01:00 28 марта. Мониторинговые каналы сообщали, что с моря десятками налетали ударные БпЛА российской армии.
- Вскоре после этого в Одессе начали греметь взрывы, а из акватории Черного моря надлетали все новые "Шахеды". В 01:51 глава МВА Сергей Лысак сообщил о разрушении жилого сектора и инфраструктуры.
- Также россияне осуществили массированную атаку на Кривой Рог. В результате этого погибли двое мужчин, еще два человека получили ранения. Из-за атаки есть повреждения на промышленном предприятии. Там вспыхнули пожары.