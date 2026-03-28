Массированный налет дронов на Одессу: есть погибший и возросло количество пострадавших, среди них – ребенок

Россия нанесла массированный удар по Одессе, используя ударные беспилотники, в ночь на субботу, 28 марта. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, известно о жертве и пострадавших.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Смотрите также "Шахеды" снова терроризируют небо Украины: раздались первые взрывы

Какие последствия атаки на Одессу?

Чиновник сообщил, что в целом в результате атаки пострадало по меньшей мере 11 человек, среди которых есть один ребенок, им всем оказывают необходимую помощь. Также, к сожалению, в больнице от полученных травм умер один человек.

Всего в городе произошло попадание в крышу здания одного из роддомов, в Приморском районе есть значительные повреждения жилого фонда. В зданиях есть разрушение балконов, повреждения остекления, а также возгорания.

В то же время руководитель МВА Сергей Лысак сообщает о пожаре в жилых домах в частном секторе. По состоянию на 07:00 все возгорания ликвидировали спасатели. Всего повреждено более 10 транспортных средств.

В Хаджибейском районе зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки. Также, согласно обнародованной информации, в Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.

На местах работают все коммунальные службы и спецтехника. Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева в автобусах и палатках, где пострадавшие получают всю необходимую помощь и консультации,

– заверил он.

Коммунальщики убирают последствия атаки / ГВА

Что известно о ночной атаке на Украину?