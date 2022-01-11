По информации Минюста, ежемесячно женщина должна была выплачивать по 5 тысяч гривен для ребенка. Однако деньги она постоянно задерживала, поэтому накопился немалый долг.

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Масштабная задолженность

Еще в мае 2020 года исполнительная служба заставила одесситку оплатить накопившуюся сумму. Речь идет о 450 тысячах гривен.

Главной мотивацией для выплаты алиментов стало замораживание ее счетов. Из-за ареста имущества, женщина не могла продолжать предпринимательскую деятельность.

Поэтому жительницу Одессы заставили вернуть все долги. Сейчас ребенок получил все деньги, которые предусмотрены ему в соответствии с законом.

Размер алиментов в 2022 году

С начала декабря в Украине повысили размер алиментов вместе с повышением уровня прожиточного минимума. Для детей до 6 лет – это минимум 1 050 гривен, а от 6 до 18 – 1 309 гривен.

При расчете выплат учитывают возраст ребенка, количество детей и размер доходов отца или матери, которые должны их уплачивать. Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то срок выплат алиментов продлевают, но максимум до 23 лет.

Мужчину не выпустили из Украины за долги

Пограничники на Закарпатье поймали 41-летнего харьковчанина, который пытался незаконно попасть в Польшу. Мужчина задолжал выплату алиментов и не мог из-за этого покинуть Украину.

Он добирался из Харькова во Львов на разном транспорте, впоследствии добрался до Волосянки. Уже оттуда отправился в Закарпатье пешком.



В горах Закарпатья поймали мужчину / "Новости Закарпатья"

В планах мужчины было пробраться в направлении Польши через пограничную Лубню. Он также заранее купил билет на автобус от польского села у границы до Сянок. Именно там житель Харькова хотел устроиться на работу.

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Текст публикации Минюста в фейсбуке:

“Чтобы иметь возможность осуществлять предпринимательскую деятельность и для разблокировки своих счетов, горе-мать оплатила задолженность по алиментам в сумме 450 000 грн.

Исполнительное производство о взыскании алиментов с матери в пользу ребенка в размере 5 000 грн ежемесячно находилось на исполнении в Первом Малиновском отделе государственной исполнительной службы в городе Одессе Южного межрегионального управления Министерства юстиции /г. Одесса/ с мая 2020 года.

Чтобы заставить должницу выполнять решение, постановлением государственного исполнителя был наложен арест на имущество матери ребенка и применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины “Об исполнительном производстве”.

Установленные ограничения имели эффект – ребенок получил деньги!”