За інформацією Мін'юсту, щомісяця жінка повинна була виплачувати по 5 тисяч гривень для дитини. Однак гроші вона постійно затримувала, тож накопичився чималий борг.

До теми Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину

Масштабна заборгованість

Ще у травні 2020 року виконавча служба змусила одеситку сплатити суму, що накопичилась. Мовиться про 450 тисяч гривень.

Головною мотивацією для виплати аліментів стало замороження її рахунків. Через арешт майна, жінка не могла продовжувати підприємницьку діяльність.

Відтак жительку Одеси змусили повернути усі борги. Зараз дитина отримала усі гроші, які передбачені їй відповідно до закону.

Розмір аліментів у 2022 році

Із початку грудня в Україні підвищили розмір аліментів разом із підвищенням рівня прожиткового мінімуму. Для дітей до 6 років – це мінімум 1 050 гривень, а від 6 до 18 – 1 309 гривень.

Під час розрахунку виплат, враховують вік дитини, кількість дітей та розмір доходів батька чи матері, які повинні їх сплачувати. Якщо дитина після 18 років продовжує навчання, то термін виплат аліментів продовжують, але максимум до 23 років.

Чоловіка не випустили з України через борги

Прикордонники на Закарпатті спіймали 41-річного харків'янина, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Чоловік заборгував виплату аліментів та не міг через це покинути Україну.

Він добирався з Харкова до Львова різним транспортом, згодом дістався до Волосянки. Уже звідти вирушив до Закарпаття пішки.



У горах Закарпаття спіймали чоловіка / "Новини Закарпаття"

У планах чоловіка було пробратися в напрямку Польщі через прикордонну Лубню. Він також заздалегідь купив квиток на автобус від польського села біля кордону в Сянок. Саме там житель Харкова хотів влаштуватися на роботу.

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Текст публікації Мін'юсту у фейсбуці:

“Щоб мати можливість здійснювати підприємницьку діяльність та для розблокування своїх рахунків, горе-мати сплатила заборгованість з аліментів у сумі 450 000 грн.

Виконавче провадження про стягнення аліментів з матері на користь дитини у розмірі 5 000 грн щомісячно перебувало на виконанні у Першому Малиновському відділі державної виконавчої служби у місті Одесі Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції /м. Одеса/ з травня 2020 року.

Щоб змусити боржницю виконувати рішення, постановою державного виконавця було накладено арешт на майно матері дитини та застосовано заходи, передбачені частиною 9 статті 71 Закону України “Про виконавче провадження”.

Встановлені обмеження мали ефект – дитина отримала гроші!”