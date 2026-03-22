Трагедия на Одесской железной дороге: во время эвакуации из-за дроновой угрозы погибла проводница
- На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за дроновой угрозы погибла проводница, а один пассажир получил травмы.
- Укрзализныця проводит расследование инцидента и отмечает важность осторожности и координации во время эвакуации.
Во время остановки пассажирского поезда из-за дроновой опасности на Одесской железной дороге произошла смертельная трагедия. Проводницу сбил встречный поезд, еще один пассажир получил травмы.
Пострадавший получит всю необходимую помощь, а семья погибшей – полную поддержку. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Что известно о трагическом случае?
На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров из-за угрозы атаки дронов произошла смертельная трагедия. Инцидент произошел во время вынужденной остановки поезда, когда людей выводили в безопасное место.
В этот момент проводницу смертельно травмировал встречный поезд, также направлявшийся к эвакуационной остановке. В результате происшествия еще один пассажир получил травмы средней тяжести.
В Укрзализныце подчеркнули, что эвакуация во время воздушной или дроновой опасности помогает спасать жизнь, однако требует максимальной осторожности и четкой координации действий. Малейшая ошибка в таких условиях может привести к трагическим последствиям.
Продолжается расследование обстоятельств инцидента, на месте трагедии работают профильные специалисты. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, а также семье погибшей работницы железной дороги обещают поддержку.
В Укрзализныце напомнили правила высадки/посадки на железнодорожном транспорте, которые спасают жизнь:
- не создавайте давки и паники;
- обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке/посадке в вагон: прежде всего – в отсутствии встречных поездов;
- при эвакуации все габаритные вещи оставьте на местах;
- помогите пассажирам, нуждающимся в помощи;
- бодрствуйте детей и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;
- при объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или до указанного железнодорожниками места.
Железнодорожники также советуют пассажирам планировать поездки с запасом времени из-за возможных задержек, вызванных атаками на инфраструктуру, и следить за сообщениями в приложении Укрзализныци.
Важно, что в случае длительной задержки пассажирам могут предоставлять питание при поддержке World Central Kitchen, однако лучше иметь собственные запасы пищи.
Что известно об атаках на поезда Укрзализныци?
В ночь на 22 марта железнодорожная инфраструктура подверглась очередной атаке. Известно, что Россия атаковала подвижной состав на Приднепровской железной дороге. Под атакой был локомотив.
14 марта дрон "Герань-2" ударил по пригородному пассажирскому поезду в Сумской области, вызвав пожар. Пассажиров эвакуировали в безопасное место.
Также в ночь на 14 марта российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, где беспилотник попал в пригородный поезд, ранив машиниста и его помощника. Пассажиров удалось эвакуировать без жертв.