Трагедия на Одесской железной дороге: во время эвакуации из-за дроновой угрозы погибла проводница

Во время остановки пассажирского поезда из-за дроновой опасности на Одесской железной дороге произошла смертельная трагедия. Проводницу сбил встречный поезд, еще один пассажир получил травмы.

Пострадавший получит всю необходимую помощь, а семья погибшей – полную поддержку. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Что известно о трагическом случае?

На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров из-за угрозы атаки дронов произошла смертельная трагедия. Инцидент произошел во время вынужденной остановки поезда, когда людей выводили в безопасное место.

В этот момент проводницу смертельно травмировал встречный поезд, также направлявшийся к эвакуационной остановке. В результате происшествия еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

В Укрзализныце подчеркнули, что эвакуация во время воздушной или дроновой опасности помогает спасать жизнь, однако требует максимальной осторожности и четкой координации действий. Малейшая ошибка в таких условиях может привести к трагическим последствиям.

Продолжается расследование обстоятельств инцидента, на месте трагедии работают профильные специалисты. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, а также семье погибшей работницы железной дороги обещают поддержку.

В Укрзализныце напомнили правила высадки/посадки на железнодорожном транспорте, которые спасают жизнь:

не создавайте давки и паники;

обязательно убедитесь в безопасности пути при высадке/посадке в вагон: прежде всего – в отсутствии встречных поездов;

при эвакуации все габаритные вещи оставьте на местах;

помогите пассажирам, нуждающимся в помощи;

бодрствуйте детей и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;

при объявленной эвакуации быстро отойдите на безопасное расстояние от вагона или до указанного железнодорожниками места.

Железнодорожники также советуют пассажирам планировать поездки с запасом времени из-за возможных задержек, вызванных атаками на инфраструктуру, и следить за сообщениями в приложении Укрзализныци.

Важно, что в случае длительной задержки пассажирам могут предоставлять питание при поддержке World Central Kitchen, однако лучше иметь собственные запасы пищи.

Что известно об атаках на поезда Укрзализныци?