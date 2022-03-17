Надоело ждать, мальчики, идите поговорим, – пресс-секретарь Одесской ОВА о настроениях в городе

Ночь с 16 по 17 марта в Одессе прошла спокойно. Однако местные жители не выдыхают, а активно готовятся к встрече с врагом.

В регионе настроения – очень боевые. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Важно Эта ночь в Одессе за все время войны прошла спокойно, – спикер Одесской ОВА

В Одессе – невероятный боевой дух

По его словам, в городе знают риски касательно действий оккупантов, но контролируют ситуацию.

Мы устали ждать. Надоело их (оккупантов – 24 канал) выглядывать. Машем руками, мальчики, идите к нам, поговорим,

– подчеркнул Братчук.

Он отметил, что боевой дух и настроения в Одессе очень мощные. Люди действительно сплотились и готовы защищать свой город.

Братчук рассказал о настроениях в городе: смотрите видео