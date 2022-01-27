Облетели берег Крыма: несколько самолетов НАТО направили в патруль над Черным морем

В небе над Черным морем 27 января было несколько разведывательных самолетов НАТО. Все они принадлежат разным странам.

Об этом свидетельствуют данные открытых систем отслеживания движения самолетов. Также там можно заметить, что борта кружили недалеко от России и пролетели практически вдоль побережья оккупированного Крыма. Пока неизвестно, какова была причина этой активности Альянса.

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Из каких стран они прилетели

Одним из судов был патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он накануне вылетел из авиабазы ​​"Сингонелла", которая расположена на итальянском острове Сицилия.

Впоследствии, над центральной частью моря появился самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C. Он вылетел из авиабазы ​​"Рамштайн" в Германии.

Третьим стал разведчик Boeing RC-135W. Он в акваторию Черного моря пришел из британской авиабазы ​​"Милденхолл".

Маршруты бортов НАТО над Черным морем 27 января / Скриншот "Думская"

Самолет НАТО прибыл в Украину

Во Львов в обед 26 января прибыл военно-транспортный самолет НАТО Boeing C-17 Globemaster III. Он совершил посадку в местном аэропорту и впоследствии оттуда вылетел.

После этого борт направили в Киев. Этот самолет вылетел в 8 утра из Великобритании. Он передвигался по Европе через воздушные просторы Нидерландов, Германии и Польши.

Следует отметить, что в Украину прибывали и несколько других бортов с военной помощью США и Британии. Однако тогда они обходили воздушное пространство Германии.

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