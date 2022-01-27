Об этом свидетельствуют данные открытых систем отслеживания движения самолетов. Также там можно заметить, что борта кружили недалеко от России и пролетели практически вдоль побережья оккупированного Крыма. Пока неизвестно, какова была причина этой активности Альянса.
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Из каких стран они прилетели
Одним из судов был патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он накануне вылетел из авиабазы "Сингонелла", которая расположена на итальянском острове Сицилия.
Впоследствии, над центральной частью моря появился самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C. Он вылетел из авиабазы "Рамштайн" в Германии.
Третьим стал разведчик Boeing RC-135W. Он в акваторию Черного моря пришел из британской авиабазы "Милденхолл".
Маршруты бортов НАТО над Черным морем 27 января / Скриншот "Думская"
Самолет НАТО прибыл в Украину
Во Львов в обед 26 января прибыл военно-транспортный самолет НАТО Boeing C-17 Globemaster III. Он совершил посадку в местном аэропорту и впоследствии оттуда вылетел.
После этого борт направили в Киев. Этот самолет вылетел в 8 утра из Великобритании. Он передвигался по Европе через воздушные просторы Нидерландов, Германии и Польши.
Следует отметить, что в Украину прибывали и несколько других бортов с военной помощью США и Британии. Однако тогда они обходили воздушное пространство Германии.
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