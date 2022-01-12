В Одессе фура разорвала легковушку на части: водитель превысил норму алкоголя в 13 раз

Показали результаты анализов водителя фуры, спровоцировавшего смертельное ДТП в Одессе. Информация об опьянении подтвердилась.

Норма содержания алкоголя крови водителя была превышена более чем в 13 раз. Речь идет об аварии, случившейся на выезде из Одессы 11 января.

Это событие В Одессе пьяный водитель фуры на скорости снес легковушку и столб: есть погибший

Это сразу заметили

Содержание алкоголя в крови составляло 2,62, когда нормой является 0,2 промилле. То есть это в 13,1 раза больше, чем разрешено.

Когда случилась авария, очевидцы и правоохранители сразу заметили подозрительное поведение и плохую координацию водителя. Поэтому его немедленно отправили на прохождение экспертизы.



Легковушка после столкновения с фурой / Фото телеграмма "Ху***ая Одесса"

Что ему грозит

Полученные данные позволят быстрее доказать в суде, что мужчина действительно виновен в этой аварии. Сейчас ему уже объявили подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Она предусматривает от 5 до 10 лет заключения.



Фура пьяного водителя / Фото телеграмму "Ху***ая Одесса"

Шансов выжить не было

Авария случилась рядом с предприятием "Севертранс” на трассе Одесса – Николаев. Фура на большой скорости вылетела на встречную полосу, где практически снесла легковушку Skoda. Потом грузовик еще и протаранил упавшую электроопору.

У водителя легкового автомобиля практически не было шансов выжить. От чрезвычайно тяжелых повреждений 58-летний одессит умер до приезда скорой.

Впоследствии в сети обнародовали видео этой аварии. На записи было заметно, что водитель легковушки пытался свернуть с дороги. Однако он среагировал лишь за мгновение до столкновения.



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