В Одессе фура снесла жилой дом: видео и фото разрушений

В Одессе произошла жесткая авария с участием большого грузовика. Он на скорости влетел в одноэтажный жилой дом и перевернулся.

Как следствие, здание практически полностью разрушилось. На место немедленно вызвали необходимые экстренные службы.

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Этот дом недавно купили

К счастью, люди не пострадали. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением. Поэтому он слетел с дороги и протаранил дом по улице Хуторская, 24.

Место, где фура снесла дом в Одессе / Фото "7 канала"

Хозяйка этой территории рассказала, что они только приобрели дом и участок. Снесенное ограждение там тоже установили незадолго до аварии. В сети написали, что водитель испугался и скрылся.

Ну мы знали, что здесь есть запретительные знаки для фур. Здесь нельзя ездить на грузовиках. Но они это постоянно делают и никто на самом деле не борется с нарушениями,

– констатировала женщина.

Также она добавила, что автомобиль разрушил пристройку к дому. В момент остановки транспорта опасность не исчезла. Ведь во время опрокидывания повредились баки смазки и топлива фуры.

Место аварии и комментарий владелицы дома: смотрите видео

Следовательно, спасатели по прибытию были вынуждены добираться до моторного отсека. Там они отключили аккумуляторные клеммы, чтобы предотвратить угрозу взрыва. Впоследствии приехал кран, который начал поднимать перевернутый грузовик.

Автокран забирает грузовик: смотрите видео

Похожий случай в другом регионе

9 сентября такое же событие произошло в Днепре. Там фура задом влетела в одно из помещений частного домовладения. Оно сразу развалилось, а транспорт практически не пострадал.

Людей в здании не было, поэтому никого не засыпало. Впоследствии прибыл владелец автомобиля и сказал, что водитель мог забыть о необходимости поднятого ручника.