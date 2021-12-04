В Одессе и области выпал первый снег – фото и видео из региона

В Одессе и области выпал первый снег. Хотя в регионе не прогнозировали мороз, но жители начали снимать на видео первый мокрый снег.

Поэтому в полиции предупредили об ухудшении погоды и ситуации на дорогах. А водителям советовали быть внимательными.

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В Одессе начал падать первый снег

Местные жители начали публиковать видео и писать, что первый снег в регионе тает. Однако погода все-таки ухудшилась, а на дорогах образовался гололед.

Синоптики прогнозировали в регионе температуру ориентировочно +3...+5, а также дождь и мокрый снег.

В Одессе выпал первый снег: смотрите видео

Первый снег выпал в Подольске, Одесской области: смотрите видео

Первый снег выпал в Одессе и области / Фото Суспільне, Odessa ONLINE

Патрульная полиция области предупредила водителей, что из-за мокрого снега ухудшится погода. Именно поэтому им посоветовали:

быть особенно внимательными на дороге;

соблюдать безопасную дистанцию ​​и правила маневрирования;

не нарушать скоростной режим;

двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

останавливаться и переждать непогоду, если застал сильный дождь или снег;

включить аварийную световую сигнализацию при остановке;

обращаться на линию 102, если попали в затруднительное положение.



Коротко о снеге в Украине

В Карпатах впервые заснежило еще в сентябре. 4 декабря синоптики прогнозировали снег в восточных и южных областях. Также 3 декабря о непогоде предупредили жителей Киева и Киевской области.

4 декабря синоптики призывают украинцев быть осторожными из-за гололеда на дорогах. В частности, речь идет о непогоде на Западе и Севере страны.

Также из-за непогоды 4 декабря без света остались 130 городов и сел. В частности, непогода накрыла западную Украину. Без света остались во Львовской области – 118 населенных пунктов, в Ивано-Франковской – 12.

На Буковине горные деревни замело снегом. Там температура достигает -20 градусов. Похожая ситуация и в Прикарпатье – на горе Пип Иван Черногорский утром 4 декабря было -16 градусов. Потому там развернули мобильные пункты обогрева.