В Одессе перевернулась фура: видео с места ДТП
Источник:телеграмм "Новости.LIVE Odesa"
На Хуторской в Одессе перевернулась фура. Пока неизвестно, есть ли в результате ДТП пострадавшие. В Сети говорят, что на месте работала полиция.
Авария произошла 24 ноября утром. В сети публикуют видео с места ДТП. Официальной информации по инциденту полицейские пока не предоставили.
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Детали ДТП
На видео видно, что фура лежит на обочине. Вероятно, водитель не справился с управлением, поэтому грузовик перевернулся на бок. Однако окончательную причину аварии выясняет полиция.
В сети призывают людей, объезжать этот участок дороги. Также люди пишут, что на Хуторской проезд фур запрещен. Поэтому одесситы удивлены, как на улице произошло ДТП с участием грузовика.
На Хуторской перевернулась фура: видео
По данным телеграмма "Подслушано Одесса", из-за аварии осложнилось движение. На месте работали скорая, полиция и спасатели. Также очевидцы заметили утечку бензина из грузовика.
Пробки из-за аварии с грузовиком: видео с телеграмма "Подслушано Одесса"
Авария с грузовиком под Днепром
- На трассе Днепр – Николаев водитель грузовика Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
- Известно, что мужчина перевозил мандарины. В результате аварии никто не пострадал.
- На место ДТП вызвали спасателей, которые отсоединили аккумуляторы в авто, чтобы избежать пожара.