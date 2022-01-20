В Одессе пожарные спасли 2 кошек и собачку: удивительные фото спасения

Одесские спасатели приехали тушить пожар и обнаружили, что все гораздо сложнее. Им пришлось спасать троих животных.

Этот инцидент произошел вечером примерно в 19.30 19 января. В огненной ловушке оказались двое котиков и собака.

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Сначала спасли животных

Загорелась одна из комнат по улице Софиевская, 32. Туда немедленно направили сразу 22 спасателя. По приезду специалисты установили, что пламя охватило 10 квадратных метров.

Прежде начали спасать четырехлапых. Их вынесли и, к счастью, животные не пострадали. После этого начали тушить пожар и на это понадобилось всего 30 минут.

Спасатели спасли кошек и собаку / Фото ГСЧС Одесской области

Похожий случай недавно

Во Львове 17 января во время пожара в квартире заметили без сознания кошку. Патрульный сразу вынес домашнего питомца на улицу и передал своей коллеге.

Полицейская Мария Алешина начала оказывать первую помощь и смогла вернуть животное в чувство. Впоследствии правоохранители отвезли кошку к ветеринару, поэтому ей ничего не угрожает.

Читайте полный текст сообщения ДСНС Одесской области

Сегодня в 19 часов 22 минуты в Службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры на первом этаже по улице Софиевская, 32, Приморского района города Одессы.

По прибытию на место вызова, спасатели установили возгорание домашнего имущества в одноэтажном жилом доме. Пожар был #ликвидирован в 20 часов 02 минуты на площади 10 квадратных метров.

Во время тушения пожара были спасены две кошки и собака. Погибших и пострадавших нет.

От #ГСЧС привлекались 7 единиц пожарно-спасательной техники и 22 спасателя.