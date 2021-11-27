В Одессе произошел сокрушительный шторм: разрушило террасу на побережье – красноречивые кадры

В ночь на 27 ноября в Одессе разгулялась непогода. Сильный ветер наделал вреда на побережье Черного моря и разрушил там террасу.

Это произошло на пляже Nemo, что возле одноименного дельфинария. Очевидцы поделились кадрами последствий непогоды. Их показали в местных телеграм-каналах.

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Разрушенная терраса на пляже

На видео, обнародованных в Сети, видны разрушенные доски на террасе пляжа. Их сорвало сильными штормовым ветром. Видно, как уже днем 27 ноября о берег все еще бьются немалые волны. На террасе заметны люди. Вероятно, они будут ликвидировать последствия ночной непогоды.

Непогода разрушила террасу на побережье в Одессе: смотрите видео

Штормовой ветер в Одесской области

Непогода в Одесской области вызвана штормом Йылмаз, который пришел в область накануне, 26 ноября. Сильные порывы ветра и дожди будут сохраняться и в дальнейшем – примерно до 30 ноября. В течение следующих дней в Одессе прогнозируют штормовой ветер. Из-за этого волны на побережье поднимутся до 1,8 метра высотой. Помимо этого регион накроют дожди.

Какой будет погода в регионе

Спасатели предупредили, что 27 ноября по всей Украине будут сильные порывы ветра . На высокогорье Карпат они будут достигать 25–30 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, в течение выходных, 27–28 ноября, температура воздуха в Одесской области будет колебаться в пределах +11...+13 градусов. Похожая погода будет удерживаться в регионе и в понедельник, 29 ноября. Впрочем, уже в последний день месяца резко похолодает. Столбики термометров будут показывать +3...+5 градусов. В первый день декабря температура будет продолжать падать, а ночью даже ударят морозы. При этом, осадки прекратятся и будет ясно.