Одессит сбил 4 пешеходов и отделался лишь небольшим штрафом: что было в решении суда

В Одессе суд рассмотрел дело о сбитии 4 пешеходов, которое случилось в октябре. Водителя признали виновным в нарушении правил.

Однако за эту аварию водитель только заплатит штраф, который меньше тысячи гривен. Решение суда обнародовали 17 января и оно сразу получило немалую огласку.

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Что известно об этом водителе

В материалах дела говорится, что ДТП произошло в утром 21 октября в селе Лиманка, что под Одессой. Водитель Nissan не убедился в безопасности и начал ехать задом.

Как следствие, водитель сбил 4 человек. В суде постановили, что таким образом мужчина нарушил правила дорожного движения – пункт "Начало движения и изменение его направления".

Водителем оказался заместитель директора обслуживающего кооператива ЖК "Люстдорф". По данным издания УСІ,

речь идет о Вадиме Николаенко.

Будет платить не только штраф

На суде виновность мужчины подтверждали исследованием обстоятельств дела в их совокупности с доказательствами. Там рассматривали протокол об административном правонарушении, письменные объяснения и другие материалы дела.

Водитель прибыл на слушания и полностью признал свою вину.

Как следствие постановили, что он должен сделать 2 денежных перевода:

штраф – 850 гривен;

судебный сбор – 496,20 гривны.

Однако это постановление еще не является окончательным. Ведь его можно обжаловать в апелляции в течение 10 дней.

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