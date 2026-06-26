Под ударом оказались объекты энергетики и гражданские объекты: последствия ночной атаки на Одесскую область

В ночь на 26 июня враг нанёс циничные удары по Одесской области. Под прицелом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Смотрите также: Атака "шахидов" на Украину продолжается: тревога дошла до Киевской области По данным местных властей, в результате вражеского удара по Измаильскому району Одесской области был поврежден объект энергетики. Без света остались несколько населенных пунктов.