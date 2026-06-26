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26 июня, 08:09
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Под ударом оказались объекты энергетики и гражданские объекты: последствия ночной атаки на Одесскую область

Диана Подзигун

В ночь на 26 июня враг нанёс циничные удары по Одесской области. Под прицелом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

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По данным местных властей, в результате вражеского удара по Измаильскому району Одесской области был поврежден объект энергетики. Без света остались несколько населенных пунктов.

 