26 июня, 08:09
Под ударом оказались объекты энергетики и гражданские объекты: последствия ночной атаки на Одесскую область
В ночь на 26 июня враг нанёс циничные удары по Одесской области. Под прицелом оказались энергетическая и гражданская инфраструктура региона.
Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
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По данным местных властей, в результате вражеского удара по Измаильскому району Одесской области был поврежден объект энергетики. Без света остались несколько населенных пунктов.