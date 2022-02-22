Об этом рассказали сами депутаты Алексей Еремица и Роман Сеник на страницах в фейсбуке. Копия обращения от языкового омбудсмена была опубликована 21 февраля.

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Обращение к депутатам

Депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Роман Сеник заявил, что получил такой подарок ко Дню родного языка. Он возмутился тем, что "чинуша в Киеве" не позволяет ему общаться на негосударственном языке.

"Политика становится такой примитивной, что дальше уже неинтересно", – заметил Сеник.

Избранник также указал на законодательство. Он намекнул, что депутат – это не государственный служащий.

Тарас Креминь направил обращение к депутатам / Фото Романа Сеника

В ОПЗЖ возмущены

В то же время Алексей Еремица указал омбудсмену на 10-ю статью Конституции. Он дерзко сообщил, что будет говорить на том языке, на котором хочет и на котором общаются его избиратели.

"Украинским языком владею в совершенстве, но не воспринимаю языковую политику, которую ведет наша власть", – написал представитель ОПЗЖ.

Как можно увидеть на скриншотах, языковой омбудсмен Тарас Креминь указал на зафиксированное депутатами нарушение во время совещания в Одесском горсовете 24 января. Уполномоченный по защите государственного языка попросил личные письменные объяснения от представителей политсилы.

Депутатов просят лично объяснить свой поступок / Фото Алексея Еремицы

Производство против Фреймана

В то же время в полиции Одессы открыли производство по поводу надругательства над государственным флагом Украины. В нарушении подозревают депутата от Партии Шария Илью Фреймана.

На видеотрансляции из Одесского горсовета заметно, что 15 февраля перед началом заседания депутат собрал флаги, которые установили на столах ко Дню единения. Впоследствии избранник взял слово на сессии и заявил, что сообщения о предполагаемом нападении России – это фейк.