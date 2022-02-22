Про це розповіли самі депутати Олексій Єремиця і Роман Сеник на своїх сторінках у фейсбуці. Копію звернення від мовного омбудсмена вони опублікували 21 лютого.

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Звернення до депутатів

Депутат "Опозиційної платформи – За життя" Роман Сеник заявив, що отримав такий подарунок до Дня рідної мови. Він обурився тим, що "чинуша в Києві" не дозволяє йому спілкуватися недержавною мовою.

"Політика стає такою примітивною, що далі вже нецікаво", – зауважив Сеник.

Обранець також вказав на законодавство. Він натякнув, що депутат – це не державний службовець.



Тарас Кремінь надіслав звернення до депутатів / Фото Романа Сеника

В ОПЗЖ обурені

Водночас Олексій Єремиця вказав омбудсмену на 10 статтю Конституції. Він зухвало повідомив, що говоритиме тією мовою, якою хоче і якою спілкуються його виборці.

"Українською мовою володію досконало, але не сприймаю мовної політики, яку веде наша влада", – написав представник ОПЗЖ.

Як можна побачити на скриншотах, мовний омбудсмен Тарас Кремінь вказав на зафіксоване депутатами порушення під час наради в Одеській міськраді 24 січня. Уповноважений із захисту державної мови попросив особистих письмових пояснень від представників політсили.



Депутатів просять особисто пояснити свій вчинок / Фото Олексія Єремиці

Провадження проти Фреймана

Водночас у поліції Одеси відкрили провадження щодо наруги над державним прапором України. У порушенні підозрюють депутата від "Партії Шарія" Іллю Фреймана.

На відеотрансляції з Одеської міськради помітно, що 15 лютого перед початком засідання депутат позбирав прапори, які встановили на столах до Дня єднання. Згодом обранець взяв слово на сесії та заявив, що повідомлення про ймовірний напад Росії – це фейк.