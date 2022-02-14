Одесские моряки сообщили о взрыве на судне: в сеть выложили видео последствий

По информации одесских моряков, на судне Alexia I произошел взрыв. Видео с последствиями инцидента выложили в соцсети.

Видеоролик опубликовали в телеграм-канале Одесса как она есть". Один из моряков показал состояние корабля после взрыва.

К теме Взрыв на Ровненщине унес жизни 2 человек: это могла быть граната

Что известно о взрыве

Предварительно известно, что на судне Alexia I произошел взрыв в аккумуляторном помещении. Больше всего пострадала кабина с аварийным дизель-генератором.

Все вокруг сокрушило в результате мощного удара. Двери в помещениях погнуло, некоторые – вообще оторвало.

Последствия взрыва на корабле с одесскими моряками: смотрите видео

Как объяснили журналистке 24 канала в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 14 февраля к ним информация о взрыве на судне не поступала.

Согласно ресурсу Vessel Finder, Alexia I была в Одессе до 11 февраля. Несколько дней назад грузовое судно отправилось в Турцию в провинцию Бартин.

Последний раз информацию о пребывании судна обновляли 12 февраля. Вероятно, аккумуляторы взорвались по дороге в Турцию.

Взрыв в Хуторском переулке

Недавно в Одессе обрушилась стена дома в переулке Хуторском. В апреле 2021 года там произошел взрыв, но люди продолжают жить в здании, несмотря на аварийность.

Местные власти запланировали снести аварийное жилье. Однако расселять одесситов не спешат.

Обвал стены в доме на Хуторском / Фото ГСЧС

В конце января трое рабочих пришли демонтировать часть здания. Тогда же внезапно обрушилась стена, под обломками которой оказалось 3 человека. К сожалению, один человек погиб по дороге в больницу.