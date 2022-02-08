Жителей дома 8 февраля собрали на встречу с властями. Однако журналисты отметили, что пострадавшим практически не дают говорить.

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Чиновники отказывают в приеме

От жильцов дома в Хуторском переулке постоянно требуют кучу документов. При этом пострадавшие не могут это сделать, потому что список постоянно меняется. А вот в Суворовской райадминистрации им якобы отказывают во встрече. Но аргументация отказов всегда имеет формальный характер.

Не имеют права на временное жилье

Только 8 февраля люди получили еще одно объяснение того, почему ничего не удается. Депутат от партии "Доверяй делам" Марина Лозовенко заявила, что по закону люди не имеют права претендовать на временное жилье. Мол, это невозможно, если за ними по бумагам есть недвижимость или они где-то прописаны.

Встреча с жителями полуразрушенного дома: смотрите видео

Главное о взрыве в доме

Авария произошла в жилом доме еще 2 апреля. Там внезапно взорвался бытовой газ, а затем начался пожар на 2 этаже.

Жители дома позвонили к спасателям в 14:39. В ГСЧС впоследствии отметили, что есть только 1 пострадавший, но этот человек погиб. Свидетели отмечали, что взрыв в доме был настолько сильным, что вылетели в разные стороны несколько окон.

Сейчас это здание и дальше стоит без части стен. Когда-то там жило 10 семей, но сейчас остались лишь часть из них.

Обратите внимание! Городская власть планировала выделить на капитальный ремонт этого дома почти 7 миллионов гривен. Об этом сразу сообщили не только местные СМИ, но и чиновники. Однако эту тендерную закупку отменили 12 октября. Это сделали из-за нарушений в разделе "инструкция по подготовке тендерного предложения".

Другая трагедия в этом же месте

А уже 28 января сообщили, что во время демонтажа обрушилась стена этого дома. Под обломками оказались 3 человека. Двое рабочих попали в больницу с переломами всех конечностей. А один мужчина погиб в карете скорой.

В полиции Одесской области начали расследовать это как нарушение правил во время выполнения работ с повышенной опасностью. Она предусматривает до 5 лет условного заключения или даже 8 лет тюрьмы.

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