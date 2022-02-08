Мешканців дому 8 лютого зібрали на зустріч із владою. Проте журналісти зазначили, що потерпілим практично не дають говорити.

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Чиновники відмовляють у прийомі

Від мешканців дому в Хуторському провулку постійно вимагають купу документів. При цьому потерпілі не можуть це зробити, бо список постійно змінюється. А ось у Суворовській райадміністрації їм нібито відмовляють у зустрічі. Але аргументація відмов завжди має формальний характер.

Не мають права на тимчасове житло

Тільки 8 лютого люди отримали ще одне пояснення того, чому нічого не вдається. Депутатка від партії "Довіряй справам" Марина Лозовенко заявила, що згідно із законом люди не мають права претендувати на тимчасове житло. Мовляв, це неможливо, якщо за ними по паперах є нерухомість чи вони десь прописані.

Зустріч із мешканцями напівзруйнованого дому: дивіться відео

Головне про вибух у домі

Аварія сталась в житловому будинку ще 2 квітня. Там раптово вибухнув побутовий газ, а потім почалась пожежа на 2 поверсі.

Мешканці дому зателефонували до рятувальників о 14:39. У ДСНС згодом зазначили, що є лише 1 потерпілий, але ця людина загинула. Свідки зазначали, що вибух у домі був настільки сильним, що вилетіли в різні сторони кілька вікон.

Наразі ця будівля й надалі стоїть без частини стін. Колись там жило 10 сімей, але зараз залишилися лише частина з них.

Зверніть увагу! Міська влада планувала виділити на капітальний ремонт цього дому майже 7 мільйонів гривень. Про це одразу повідомили не лише місцеві ЗМІ, а й посадовці. На жаль, відповідну тендерну закупівлю скасували 12 жовтня. Це зробили через порушення у розділі "Інструкція з підготовки тендерної пропозиції".

Інша трагедія в цьому ж місці

А вже 28 січня повідомили, що під час демонтажу обвалилася стіна цього дому. Під уламками опинилися 3 людини. Двоє робітників потрапили до лікарні з переломами усіх кінцівок. А один чоловік загинув у кареті швидкої.

У поліції Одещини почали розслідувати це як порушення правил під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Вона передбачає до 5 років умовного ув'язнення або й навіть 8 років в'язниці.

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