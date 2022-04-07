Одесское побережье сейчас опасно, – Братчук

Побережье Одессы остается достаточно опасным. Потому не стоит спешить с отдыхом на пляжах.

В ряде мест есть мины, которые могут разорваться. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"Пока одесское побережье достаточно опасно – не только для так называемой морской пехоты России, но и для местных граждан", – подчеркнул Братчук.

"Выиграем войну – отдохнем"

По его словам, большое количество людей уже рвется на пляж. Однако проводят очень активную работу в информационном поле, чтобы помешать этому.

В городе работают полиция, патрули, которые следят за ситуацией и проводят воспитательную работу.

Будем выигрывать эту войну – тогда будем ходить на пляж отдыхать,

– подчеркнул Братчук.