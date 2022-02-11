Одессу рассматривают как прифронтовую территорию, – заместитель Труханова

В Одессе состоялось расширенное совещание по вопросам безопасности и гражданской защиты населения. Заместитель городского головы Геннадия Труханова Олег Брындак сделал неожиданное заявление.

Совещание устроили 10 февраля. Участие в нем приняли должностные лица мэрии Одессы и работники управления ГСЧС в Одесской области.

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Прифронтовая территория

Профильным вопросом стала защита населения Одессы от потенциальных угроз. В частности, обсудили состояние укрытий в городе.



В Одессе обсудили вопросы гражданской защиты населения / Фото Одесского горсовета

Заместитель мэра Олег Брындак, который отвечает за направление гражданской защиты в Одессе, заявил, что укрытий объектов двойного назначения в городе почти тысяча. Всех их нужно проверить и убедиться в пригодности к использованию.



В городе проверят все укрытия / Фото Одесского горсовета

Чиновник отметил, что учитывая геополитическое положение и военно-политическую обстановку вокруг Украины, Одессу рассматривают как вероятную прифронтовую территорию. Поэтому Гражданская защита одесситов является вопросом нацбезопасности.

Средства оповещения

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

На совещании обсудили и потребность в проверке существующей системы оповещения населения. В городе планируют разработать также альтернативные способы уведомления людей об опасности.



Одессу рассматривают как прифронтовую территорию / Фото Одесского горсовета

В Одессе должны сделать полномасштабную инвентаризацию защитных сооружений. Наработают также алгоритм действий в нестандартных ситуациях в учебных заведениях и других местах.

По словам Геннадия Труханова, в Одессу должны приехать специалисты из Германии. Им покажут имеющиеся наработки, а международные партнеры поделятся своим опытом.

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Совещание по вопросам гражданской защиты в Одессе: смотрите видео