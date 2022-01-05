Что известно о новом городе-курорте

Город будет располагаться на юге Одесской области между искусственным озером Сасык и Черным морем. Известно, что "Дунайя" станет государственным предприятием.

Интересно Зеленский инициировал создание новых природных парков в Украине

Распоряжение об основании предприятия подписали 29 декабря 2021 года. Исполнителем обязанности директора назначили Тараса Осадчего.

По предварительным оценкам, объем инвестиций должен составлять от 2 до 3 миллиардов долларов. На нетронутой природной косе построят 10 километров набережной с отелями и казино.

Инициаторы проекта считают, что новый город-курорт сможет составить достойную конкуренцию Затоке.

Ну что Затока – держись. Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должны получить новый мощный, современный, продуманный и спланированный туристический центр,

– заявил помощник главы ОГА Юрий Димчогло.

Он добавил, что "Дунайя" будет привлекать новые инвестиции и создаст рабочие места.



Как будет выглядеть курорт "Дунайя" / Фото Юрия Димчогло

Радость не разделяют экологи

Исполняющая обязанности директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирина Вихристюк отметила, что рядом расположены 4 курорта, которые не развиваются. Эксперт сомневается в целесообразности сооружения еще одного – на месте с уникальной природой.

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей тоже неоднозначно отнеслись к инициативе. Кто-то поддержал новый курорт, а кто-то наоборот – выступил против.

"Ура! Наконец-то у нас сделают как надо! Сначала проект, потом строительство! Потому что как посмотреть на Затоку, то хочется все трактором разровнять";

"Абсолютно полностью уничтожается экологическая система побережья, потому что застройка будет и рост рекреационной нагрузки. Природная среда будет деградирована";

"Утопия!";

"Бог в помощь. Отличная новость! Крутой проект, а новость о рабочих местах еще лучше – то, чего нам так не хватает в родной стране";

"Побережье Одессы превратили в застроенную помойку и взялись за область".

Полный текст публикации Юрия Димчогло в фейсбуке:

Ну что, Затока – держись! Многолетняя борьба за проект "Дунайя" приобрела официальный фонд и государственную позицию!

Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должны получить новый мощный, современный, продуманный и спланированный туристический центр и курортный город на кресте между Черным морем и озером Сасык. И это также объект для больших инвестиций и многих рабочих мест.

С Богом, впереди у нас будет огромная работа!