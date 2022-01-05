Що відомо про нове місто-курорт

Місто розташовуватиметься на півдні Одеської області між штучним озером Сасик та Чорним морем. Відомо, що "Дунайя" стане державним підприємством.

Цікаво Зеленський ініціював створення нових природних парків в Україні

Розпорядження про заснування підприємства підписали 29 грудня 2021 року. Виконавцем обов'язки директора призначили Тараса Осадчого.

За попередніми оцінками, обсяг інвестицій має становити від 2 до 3 мільярдів доларів. На незайманій природній косі збудують 10 кілометрів набережної з готелями та казино.

Ініціатори проєкту вважають, що нове місто-курорт зможе скласти гідну конкуренцію Затоці.

Ну що Затока – тримайся. Українська Бессарабія та вся Східна Європа мають отримати новий потужний, сучасний, продуманий та спланований туристичний центр,

– заявив помічник голови ОДА Юрій Дімчоглий.

Він додав, що "Дунайя" приваблюватиме нові інвестиції та створить робочі місця.



Як виглядатиме курорт "Дунайя" / Фото Юрія Дімчогло

Екологи радості не поділяють

Виконувачка обов'язки директора національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк зауважила, що поруч розташовані 4 курорти, які не розвиваються. Експертка сумнівається у доцільності спорудження ще одного – на місці з унікальною природою.

Реакція соцмереж

Користувачі соціальних мереж також двозначно поставилися до ініціативи. Хтось підтримав новий курорт, а хтось навпаки – виступив проти.

"Ура! Нарешті у нас зроблять як треба! Спочатку проєкт, потім будівництво! Бо як подивитися на Затоку, то хочеться все трактором розрівняти";

"Абсолютно повністю знищується екологічна система узбережжя, бо забудова буде і зростання рекреаційного навантаження. Природне середовище буде деградоване";

"Утопія!";

"Бог у поміч. Чудова новина! Крутий проєкт, а новина з робочими місцями ще краща – те, чого нам так не вистачає в рідній країні";

"Узбережжя Одеси перетворили на забудований смітник і взялись за область".

Повний текст публікації Юрія Дімчогло у фейсбуці:

Ну що, Затока – тримайся! Багаторічна боротьба за проєкт "Дунайя" набула офіційного фонду та державницької позиції!

Українська Бессарабія та вся Східна Європа мають отримати новий потужний, сучасний, продуманий та спланований туристичний центр та курортне місто на хресті між Чорним морем та озером Сасик. І це також об'єкт для великих інвестицій та багатьох робочих місць.

З Богом, попереду у нас буде величезна робота!