Зеленський вже підписав усі необхідні укази. Документи передбачають появу в Україні нових національних природних парків.

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В Україні створять нові природні парки

Указом глави держави передбачено створення таких національних природних парків:

"Пуща Радзівіла" – на території Сарненського району Рівненської області. До складу парку відходить 24 тисячі гектарів земель державної власності.

– на території Сарненського району Рівненської області. До складу парку відходить 24 тисячі гектарів земель державної власності. "Куяльницький" – на території Березівського та Одеського районів Одеської області. До його території відносять 10,8 тисячі гектарів земель державної та комунальної власності.

– на території Березівського та Одеського районів Одеської області. До його території відносять 10,8 тисячі гектарів земель державної та комунальної власності. "Холодний Яр" – на території Черкаської області національного природного парку. До його складу передають у постійне користування 6,8 тисячі гектарів земель державної власності.

Парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Збільшать межі території таких об'єктів:

Карпатського біосферного заповідника – до його складу увійдуть 17,9 тисячі гектарів земель, які вилучать у держпідприємств "Мокрянське лісомисливське господарство", "Брустурянське лісомисливське господарство", "Хустське лісове дослідне господарство", "Великобичківське лісомисливське господарство", "Рахівське лісове дослідне господарство".

Національного природного парку "Меотида" – додадуть 580,2 гектара земель державної власності, що розташовані за межами селища міського типу Ялта, сіл Мелекіне, Урзуф Мангуської селищної територіальної громади Маріупольського району Донецької області.

Національного природного парку "Вижницький" – додатково внесуть 131 гектар земель державної власності на території Вижницького району Чернівецької області.

Ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський" – завдяки 99 гектарам земель державної власності на території Болградського району Одеської області.

Протягом 6 місяців уряд повинен затвердити положення про новостворені парки та внести зміни до положень про вказані природоохоронні об'єкти, межі яких розширили.

Кабмін також має до 2024 року вирішити питання щодо надання земель.

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