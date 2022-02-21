Также он объяснил в суде свои действия. Мол, хотел отомстить за брань, которую ему послала потерпевшая, когда они в последний раз общались.

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Самостоятельно создал специальный сайт

Об этом стало известно по решению Белявского райсуда Одесской области. Там говорилось, что инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. Тогда подозреваемый создал фейковый сайт, который имитировал страницу авторизации в инстаграме.

Этот нелегальный инструмент он использовал, чтобы получить пароль и логин аккаунта пользователя соцсети. Когда женщина ввела данные, они автоматически отправились на электронный ящик злоумышленника.

Сразу выдвинул требования

После завладения аккаунтом, мужчина не терял времени, а разместил там сообщение-ультиматум. Он написал, что для возвращения страницы нужно прислать 500 гривен. Также указал аккаунт в мессенджере ватсап, через который можно было связаться.

Женщина выполнила требование анонимного "хакера", однако никаких ответных действий не получила. В то же время собеседник вообще перестал отвечать. Доступ к аккаунту потерпевшей мужчина вернул только через 2 дня.

Как его наказали

Правоохранители передали это дело в суд с обвинением сразу по нескольким статьям. Все они были достаточно серьезными:

создание и распространение вредоносного программного обеспечения;

несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей;

мошенническое завладение чужим имуществом с использованием электронно-вычислительной техники.

Мужчину признали полностью виновным и приговорили к 3 годам заключения. Однако суд учел сотрудничество со следствием и отсутствие других судимостей. Поэтому его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком год и 6 месяцев. Но ноутбук "хакера" все же конфисковали "в доход государства".

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