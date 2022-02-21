Також він пояснив у суді свої дії. Мовляв, хотів помститися за лайку, яку йому надіслала потерпіла, коли вони востаннє спілкувалися.

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Самотужки створив спеціальний сайт

Про це стало відомо з рішення Білявського райсуду Одещини. Там мовилося, що інцидент трапився ще у вересні 2019 року. Тоді підозрюваний створив фейковий сайт, який імітував сторінку авторизації в інстаграмі.

Цей нелегальний інструмент він використав, щоб отримати пароль і логін облікового запису користувачки соцмережі. Коли жінка ввела дані, вони автоматично відправилися на електронну скриньку зловмисника.

Одразу висунув вимоги

Після заволодіння акаунтом, чоловік не гаяв час, а розмістив там допис-ультиматум. Він у ньому написав, що для повернення сторінки потрібно надіслати 500 гривень. Також вказав акаунт у месенджері ватсап, через який можна було сконтактуватись.

Жінка виконала вимогу анонімного "хакера", проте жодних дій у відповідь не отримала. Натомість співрозмовник взагалі перестав відповідати. Доступ до акаунту потерпілій чоловік повернув лише через 2 дні.

Як його покарали

Правоохоронці передали цю справу до суду з обвинуваченням одразу за кількома статтями. Всі вони були досить серйозні:

створення та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення;

несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерних мереж;

шахрайське заволодіння чужим майном з використанням;

електронно-обчислювальної техніки.

Чоловіка визнали повністю винним і присудили до 3 років ув'язнення. Проте суд врахував співпрацю зі слідством і відсутність інших судимостей. Тому його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном – рік і 6 місяців. Але ноутбук "хакера" все ж конфіскували "у дохід держави".

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