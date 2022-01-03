Пьяный одессит на BMW на огромной скорости разнес несколько машин и сбил две электроопоры

Масштабная авария произошла в центре Одессы ночью 3 января. Пьяный владелец элитной BMW решил погонять по ночному городу, но не справился с управлением и натворил беды.

Как утверждают очевидцы, злоумышленник разогнал внедорожник до очень большой скорости на Ришельевской улице. На перекрестке с Базарной нетрезвый водитель не смог вписаться в поворот и совершил ДТП.

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На месте происшествия работали патрульные, следователи и медики скорой.

Оставил без света много домов

Пьяный гонщик разбил машину вдребезги / Фото "Х****вая Одесса"

Авария произошла около 4:00 3 декабря в центре Одессы.

Пьяный владелец "немца" с девушкой в салоне задел две припаркованные машины, после чего его BMW раскрутило по всей дороге.

Внедорожник вынесло на пешеходную зону, где он снес два столба электропитания.

В результате ДТП без электроснабжения осталось много домов.

"Немец" уложил сразу два столба / Фото "Х****вая Одесса"

Водитель дорогой машины и его пассажирка пострадали. Их пришлось госпитализировать медикам скорой.

У одесситов теперь проблемы с электричеством из-за пьяной аварии / Фото "Х****вая Одесса"

Согласно закону, полицейские должны открыть в отношении ДТП уголовное производство. Окончательную квалификацию дела следователи смогут определить лишь после получения медицинского заключения о состоянии потерпевших.

Также в отношении владельца BMW должны были составить админпротоколы о нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии, а также об управлении в состоянии опьянения. За это ему светит 17 тысяч гривен штрафа и лишения прав на год.

Смотрите видео с места масштабного ДТП в Одессе: