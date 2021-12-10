Полиция обратилась к одесситам с просьбой быть осторожными. Ведь погоду прогнозируют опасную.
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По данным гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
Советы от патрульных в непогоду
- Не оставляйте автомобили возле деревьев и билбордов;
- избегайте прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами;
- пожилым людям, беременным женщинам и детям стоит максимально ограничить пребывание на улице.
Правоохранители призвали одесситов обращаться на спецлинию 102 или в аварийные службы в случае чрезвычайной ситуации.
Штормовое предупреждение в Украине
10 декабря ГСЧС объявила и уровень опасности, желтый, из-за опасных погодных условий в Украине. Так, гололедицу прогнозируют:
- в Киевской,
- Винницкой,
- Черкасской областях,
- северных регионах.
Кроме того, из-за сильного тумана видимость составит 200 – 500 метров.
В то же время в Карпатах – снеголавинная опасность из-за сильных метелей. В высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья стоит быть осторожным.
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Полный текст публикации патрульной полиции Одесской области в телеграме:
Внимание!
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду.
Будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице:
не оставляйте автомобили возле деревьев и билбордов;
избегайте прогулок под раскидистыми деревьями и линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;
пожилым людям, беременным женщинам и детям советуем максимально ограничить пребывание на улице.
В случае чрезвычайной ситуации, сразу возвращайтесь на спецлинию 102 или сообщайте аварийные службы