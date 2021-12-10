Полиция обратилась к одесситам с просьбой быть осторожными. Ведь погоду прогнозируют опасную.

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По данным гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

Советы от патрульных в непогоду

Не оставляйте автомобили возле деревьев и билбордов;

избегайте прогулок под раскидистыми деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами;

пожилым людям, беременным женщинам и детям стоит максимально ограничить пребывание на улице.

Правоохранители призвали одесситов обращаться на спецлинию 102 или в аварийные службы в случае чрезвычайной ситуации.

Штормовое предупреждение в Украине

10 декабря ГСЧС объявила и уровень опасности, желтый, из-за опасных погодных условий в Украине. Так, гололедицу прогнозируют:

в Киевской,

Винницкой,

Черкасской областях,

северных регионах.

Кроме того, из-за сильного тумана видимость составит 200 – 500 метров.

В то же время в Карпатах – снеголавинная опасность из-за сильных метелей. В высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья стоит быть осторожным.

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Полный текст публикации патрульной полиции Одесской области в телеграме:

Внимание!

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

Будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице:

не оставляйте автомобили возле деревьев и билбордов;

избегайте прогулок под раскидистыми деревьями и линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;

пожилым людям, беременным женщинам и детям советуем максимально ограничить пребывание на улице.

В случае чрезвычайной ситуации, сразу возвращайтесь на спецлинию 102 или сообщайте аварийные службы