Поліція звернулася до одеситів з проханням бути обережними. Адже погоду прогнозують небезпечну.

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За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується посилення вітру з поривами від 15 до 20 метрів на секунду,

– мовиться у повідомленні.

Поради від патрульних у негоду

Не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів;

уникайте прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами;

літнім людям, вагітним жінкам і дітям варто максимально обмежити перебування на вулиці.

Правоохоронці закликали одеситів звертатися на спецлінію 102 або до аварійних служб у разі надзвичайної ситуації.

Штормове попередження в Україні

10 грудня ДСНС оголосила І рівень небезпечності, жовтий, через небезпечні погодні умови в Україні. Так, ожеледицю прогнозують:

у Київській,

Вінницькій,

Черкаській областях,

північних регіонах.

Крім того, через сильний туман видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Водночас у Карпатах – сніголавинна небезпека через сильні хуртовини. У високогір'ї Івано-Франківської області та східній частині Закарпаття варто бути обережним.

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Повний текст публікації патрульної поліції Одещини у телеграмі:

Увага!

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується посилення вітру з поривами від 15 до 20 метрів на секунду.

Будьте уважними та обережними під час перебування на вулиці:

не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів;

уникайте прогулянок під розлогими деревами та лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

літнім людям, вагітним жінкам і дітям радимо максимально обмежити перебування на вулиці.

У разі надзвичайної ситуації, одразу вертайтеся на спецлінію 102 або повідомляйте аварійні служби